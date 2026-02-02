Cremonese-Inter non è finita | cosa rischiano i nerazzurri voci pesantissime

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri ha esploso vicino al portiere della Cremonese, Emil Audero, ex giocatore dell’Inter. L’ordigno lo ha colpito, provocandogli uno stordimento, problemi all’orecchio e un piccolo taglio. La scena ha suscitato sdegno tra i presenti e potrebbe portare a conseguenze per la società nerazzurra. La partita si è interrotta e ora si attendono decisioni sulle sanzioni possibili.

Durante la partita Cremonese-Inter disputata allo stadio Zini, un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri nel settore ospiti è esploso vicinissimo al portiere della Cremonese, Emil Audero (ex Inter), colpendolo e provocandogli un trauma con stordimento iniziale, problemi all'orecchio e un piccolo taglio. Audero è caduto a terra, la gara è stata sospesa per alcuni minuti (circa tre), ma il portiere si è ripreso ed è rimasto in campo fino al termine, permettendo la regolare conclusione del match finito 0-2 per l'Inter. Questo aspetto è decisivo perché, se Audero fosse stato costretto a uscire per infortunio causato direttamente dall'episodio, l'Inter avrebbe rischiato la sconfitta a tavolino per 0-3 secondo l'articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva, per alterazione o impedimento del regolare svolgimento della partita.

