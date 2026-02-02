Cremonese Inter il Club San Marino dei nerazzurri sottolinea | Ci dissociamo dal gesto nel nostro socio ma durante la trasferta era autonomo

La Cremonese e l’Inter si sono ufficialmente distanziate da un episodio avvenuto durante la trasferta. Il Club San Marino dei nerazzurri ha condannato il gesto e ha precisato che l’autore non rappresenta la loro opinione. La società ha chiarito di non aver avuto alcun coinvolgimento e di considerare l’episodio come un fatto isolato.

Inter News 24 Cremonese Inter, il Club San Marino dei nerazzurri si dissocia da quanto accaduto e condanna l’autore del gesto. L’ Inter continua la sua marcia trionfale verso lo scudetto, superando l’ostacolo Cremonese e portandosi momentaneamente a +8 sulla seconda in classifica. Una vittoria che mette pressione al Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nel posticipo serale. Tuttavia, la cronaca sportiva è stata quasi oscurata da un gravissimo episodio avvenuto durante il match: il lancio di un petardo dal settore ospiti verso l’area difesa da Audero. Cremonese Inter, la posizione ufficiale dell’Inter Club San Marino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cremonese Inter, il Club San Marino dei nerazzurri sottolinea: «Ci dissociamo dal gesto nel nostro socio, ma durante la trasferta era autonomo» Approfondimenti su Cremonese Inter L’Inter Club San Marino prende le distanze dal tifoso: “Non conoscevano le sue intenzioni, ci dissociamo” L’Inter Club San Marino si smarca dal tifoso che ieri pomeriggio ha fatto un gesto sconsiderato allo stadio di Cremona. Petardo a Cremona, identificato il responsabile: è socio dell’Inter Club San Marino Un tifoso dell’Inter Club San Marino ha lanciato un petardo durante la partita a Cremona. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Cremonese vs. Inter: all you need to know; Cremonese - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Cremonese Inter in tv e streaming: dove vedere la partita. Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter: il tifoso interista responsabile del gesto ha rimediato gravi lesioni a due dita e verrà denunciatoSERIE A - Secondo il Corriere della Sera, l'uomo che ha lanciato in campo il petardo stordendo Emil Audero durante Cremonese-Inter sarebbe stato identificato. eurosport.it Petardo su Audero in Cremonese – Inter, individuato l’autore: fa parte dell’Inter Club San MarinoL’autore, che ha perso tre dita dopo il lancio, ed è stato ricoverato in ospedale, fa parte dell’Inter Club San Marino. E’ originario di Molfetta, ma abita a ... chiamamicitta.it PETARDO AD AUDERO È socio dell'Inter Club San Marino la persona che ha lanciato un petardo in campo, stordendo per qualche minuto il portiere della Cremonese - facebook.com facebook Cremonese-Inter, Chivu: "Credo in Frattesi, non vedo l'ora che il calciomercato finisca" #SkySport #SkySerieA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.