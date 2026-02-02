Cremonese è fatta per Morten Thorsby! Arriva l’ufficialità del club grigiorosso il comunicato

La Cremonese ha appena annunciato l’arrivo di Morten Thorsby dal Genoa. Il centrocampista norvegese si trasferisce a titolo definitivo e porta in squadra esperienza internazionale e fisicità. È ufficiale, il club grigiorosso rinforza il reparto mediano con un colpo importante di mercato.

Morten Thorsby è Grigiorosso #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese x.com

La Cremonese ha depositato in Lega il contratto di Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe '96 che arriva a titolo definitivo dal Genoa facebook