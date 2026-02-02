Cremonese è fatta per Morten Thorsby! Arriva l’ufficialità del club grigiorosso il comunicato

Da calcionews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese ha appena annunciato l’arrivo di Morten Thorsby dal Genoa. Il centrocampista norvegese si trasferisce a titolo definitivo e porta in squadra esperienza internazionale e fisicità. È ufficiale, il club grigiorosso rinforza il reparto mediano con un colpo importante di mercato.

Approfondimenti su Cremonese Thorsby

Morten Thorsby in dirittura d’arrivo: l’acquisto dal Cagliari potrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni

La Cremonese sta per chiudere l’acquisto di Morten Thorsby dal Genoa.

Ultime notizie su Cremonese Thorsby

