Cremona violenze fuori dallo stadio | ultras dell’Inter sotto indagine

Nella serata di ieri, a Cremona, si sono verificati gravi disordini legati alla tifoseria dell’Inter. Ultras sono stati coinvolti in violenze fuori dallo stadio Zini, con alcune persone che sono state ferite. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo esattamente. Tra i momenti più inquietanti, il lancio di un petardo in campo che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero.

Gravi disordini legati alla tifoseria dell'Inter nella serata di ieri a Cremona. Oltre al petardo lanciato in campo che ha colpito nelle vicinanze del portiere della Cremonese Emil Audero, si è verificata un'aggressione violenta fuori dallo stadio Zini. Secondo quanto accertato, un gruppo di ultras nerazzurri ha preso di mira alcuni giovani nordafricani nei pressi della stazione ferroviaria, prima con insulti a sfondo razzista, poi con calci, pugni e colpi di cinghia. L'azione è stata interrotta dall'intervento del reparto mobile della Polizia, che ha riportato la calma. Le vittime, tutti ventenni residenti a Cremona, sono state trasportate in ospedale per accertamenti e successivamente dimesse.

