Crema caricano su un furgone 400mila euro di cosmetici | bloccati dai carabinieri

I carabinieri di Crema hanno fermato un furgone carico di cosmetici per un valore di 400mila euro. I ladri sono stati sorpresi e hanno abbandonato il mezzo. La merce è stata recuperata e ora si cerca di capire se fosse destinata a qualche mercato clandestino.

Crema (Cremona) - I ladri di cosmetici sono stati intercettati dai carabinieri e costretti ad abbandonare un furgone con 400mila euro di refurtiva. La notte scorsa, poco dopo le due, il personale di vigilanza privata di un'azienda di Dovera che si occupa della produzione di cosmetici, ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Crema per segnalare che presso la ditta era in corso un furto da parte di almeno otto persone che, dopo aver forzato un cancello, erano entrati nella zona di parcheggio dei mezzi della ditta e, dopo avere tagliato il telone di un rimorchio, si stavano impossessando dei cartoni di cosmetici, pronti per la spedizione, prodotti per conto di una marca molto nota nel settore, cartoni che stavano caricando su un furgone telonato che il gruppo aveva in uso.

