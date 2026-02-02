Crans Montana un mese di incubi e speranza | ancora 8 ragazzini ricoverati dei 12 trasferiti dalla Svizzera a Milano

A un mese dal rogo di Crans-Montana, otto dei dodici ragazzi italiani ancora sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Uno di loro potrebbe uscire già questa settimana. I giovani sono stati trasportati in Italia nei primi giorni di gennaio con un ponte aereo, e ora si trovano ancora sotto cure intensive, mentre la speranza di recupero resta.

Milano – All’ospedale Niguarda, che ha curato i dodici feriti italiani nel rogo di Crans-Montana rimpatriati nei primi undici giorni di gennaio con il ponte aereo, un mese dopo ne restano otto; e una potrebbe essere dimessa entro la fine di questa settimana. Come tre degli altri quattro ex ricoverati, che hanno lasciato il Niguarda perché stanno meglio: la 29enne romagnola trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena il 21 gennaio giovedì scorso è tornata a casa sua, come avevano già fatto venerdì 23 gennaio, dal Niguarda, un sedicenne e un quattordicenne, entrambi di Milano. epa12687982 The entrance of the 'Le Constellation' bar after the fire at the bar and lounge in Crans-Montana, Switzerland, 28 January 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha causato almeno 47 vittime, la regione Lombardia ha attivato il protocollo di emergenza per il trasferimento dei feriti più gravi a Milano.

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificata una grave tragedia durante una festa di adolescenti, con 47 vittime e un disperso di origini italiane.

