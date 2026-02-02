Crans Montana un mese di incubi e speranza | ancora 8 ragazzini ricoverati dei 12 trasferiti dalla Svizzera a Milano

Da ilgiorno.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un mese dal rogo di Crans-Montana, otto dei dodici ragazzi italiani ancora sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Uno di loro potrebbe uscire già questa settimana. I giovani sono stati trasportati in Italia nei primi giorni di gennaio con un ponte aereo, e ora si trovano ancora sotto cure intensive, mentre la speranza di recupero resta.

Milano – All’ospedale Niguarda, che ha curato i dodici feriti italiani nel rogo di Crans-Montana rimpatriati nei primi undici giorni di gennaio con il ponte aereo, un mese dopo ne restano otto; e una potrebbe essere dimessa entro la fine di questa settimana. Come tre degli altri quattro ex ricoverati, che hanno lasciato il Niguarda perché stanno meglio: la 29enne romagnola trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena il 21 gennaio giovedì scorso è tornata a casa sua, come avevano già fatto venerdì 23 gennaio, dal Niguarda, un sedicenne e un quattordicenne, entrambi di Milano. epa12687982 The entrance of the 'Le Constellation' bar after the fire at the bar and lounge in Crans-Montana, Switzerland, 28 January 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

crans montana un mese di incubi e speranza ancora 8 ragazzini ricoverati dei 12 trasferiti dalla svizzera a milano

© Ilgiorno.it - Crans Montana, un mese di incubi e speranza: ancora 8 ragazzini ricoverati dei 12 trasferiti dalla Svizzera a Milano

Approfondimenti su Crans Montana Italia

Strage di Capodanno a Crans-Montana, gli ustionati gravi trasferiti a Milano: “Sanità svizzera al collasso”

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha causato almeno 47 vittime, la regione Lombardia ha attivato il protocollo di emergenza per il trasferimento dei feriti più gravi a Milano.

Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini al Crans-Montana: 47 morti. Disperso un 17enne genovese | Video

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificata una grave tragedia durante una festa di adolescenti, con 47 vittime e un disperso di origini italiane.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Italia

Argomenti discussi: Crans-Montana, un mese dopo: gli abbracci ritrovati, lo sci, le ombre che restano; Crans-Montana: morto un 18enne a un mese dalla tragedia; Crans-Montana, la rabbia delle famiglie; Crans Montana, sale a 41 il numero delle vittime a un mese dalla strage.

crans montana un meseCrans-Montana, ancora una vittima: 18enne ferito muore in ospedaleUn mese dopo i fatti, la strage di Crans-Montana miete un'altra vittima. Un 18enne svizzero è infatti deceduto all'ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il ... adnkronos.com

crans montana un meseCrans-Montana: morto un 18enne a un mese dalla tragediaLe autorità svizzere hanno fatto sapere che un ragazzo di 18 anni è morto sabato in seguito alle gravi ferite riportate nell'incendio nel bar di Crans-Montana la notte di Capodanno View on euronews ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.