Crans-Montana Mattarella incontra i feriti ricoverati al Niguarda

Questa mattina il presidente Sergio Mattarella ha visitato i feriti ricoverati al Niguarda di Milano. Arrivato in ospedale, ha parlato con i ragazzi rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana. Ha mostrato vicinanza e interesse per le loro condizioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato questa mattina all’ ospedale Niguarda di Milano per far visita ai ragazzi rimasti feriti nel rogo di Capodanno avvenuto a Le Constellation di Crans-Montana. La visita del Capo dello Stato rappresenta un gesto di forte vicinanza istituzionale nei confronti delle vittime e delle loro famiglie, a oltre un mese dal drammatico incendio che ha segnato la notte di San Silvestro. All’ospedale Niguarda sono stati trasferiti complessivamente 12 feriti italiani, coinvolti nel rogo scoppiato nella località svizzera durante i festeggiamenti di fine anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, Mattarella incontra i feriti ricoverati al Niguarda Approfondimenti su Crans Montana Italia Strage di Crans Montana, come stanno i ragazzi feriti ricoverati al Niguarda Aggiornamenti sui giovani ricoverati al Niguarda dopo l’incendio di Capodanno a Crans Montana. Incendio a Crans Montana, tre ricoverati in coma al Niguarda. In arrivo altri quattro feriti Un incendio in un locale a Crans Montana, in Svizzera, ha causato diversi feriti, di cui tre attualmente in coma al Niguarda. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Ultime notizie su Crans Montana Italia Argomenti discussi: Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Il presidente Mattarella incontra a Dubai il papà di Emanuele Galeppini; Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini; Crans-Montana, Sergio Mattarella incontra il padre di Emanuele Galeppini a Dubai. Crans-Montana, Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele GaleppiniUn incontro riservato: Mattarella a Dubai parla con il padre di Emanuele Galeppini, morto a Crans-Montana, ricordando una tragedia che ha segnato l’inizio dell’anno e decine di famiglie colpite profon ... notizie.it Crans-Montana, c’è un quarto indagato. Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini, il genovese morto nella strageIntanto oggi a Dubai il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il papà di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese deceduto a Crans-Montana. I genitori di Emanuele vivono a ... ilsecoloxix.it Crans Montana, Mattarella al Niguarda in visita ai feriti - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.