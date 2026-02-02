Crans-Montana gli amici ricordano Giovanni Tamburi | La sua anima continua a vivere con noi

A Crans-Montana si sono riuniti amici e conoscenti di Giovanni Tamburi per ricordarlo. Le testimonianze sono piene di affetto e dolore. Tra le parole c’è chi dice che la sua anima vive ancora in loro, nonostante la perdita. La comunità si stringe intorno alla famiglia, cercando di trovare conforto in ricordi condivisi e nel sostegno reciproco. La tristezza è palpabile, ma anche la voglia di onorare il suo ricordo.

La lettera dei compagni del Righi per ricordare lo studente morto nella strage di Capodanno: fiori sul banco, veglie, candele e musica per non dimenticare “Ci sono momenti in cui le parole sembrano non bastare, in cui l’inchiostro sulla carta appare troppo leggero per sostenere il peso di un dolore che ha scosso le fondamenta della nostra scuola”. Inizia così la lettera scritta dagli amici di Giovanni Tamburi, lo studente bolognese morto insieme ad altri 40 ragazzi nella strage di Crans-Montana, in Svizzera. Il dolore, raccontano, si è trasformato fin da subito in un gesto silenzioso ma potentissimo: il banco di Giovanni non è rimasto vuoto, ma è stato coperto di rose bianche.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Crans Montana giovanni

A Bologna, si è svolto il commovente addio a Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni vittima della tragica sparatoria di Capodanno a Crans-Montana.

A Crans-Montana, Giovanni Tamburi è stato visto aiutare un senzatetto.

Ultime notizie su Crans Montana giovanni

Crans-Montana, a Bella Ma' gli amici delle vittime italiane: Continueranno a vivere con noiA un mese dalla tragedia di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 41 ragazzi, 'BellaMa', il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco ha dedicato uno spazio speciale alle sei giovani vittime ... adnkronos.com

Crans Montana, gli abbracci a Roma a un mese dalla tragedia. «Vivremo anche per quei ragazzi»La Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma è piena. Più di duecento persone occupano i banchi, molti sono giovanissimi: compagni di scuola, amici di tennis e di nuoto, ragazzi ... ilmessaggero.it

#Crans_Montana , #Mattarella ( dopo la visita ai feriti al #Niguarda ) ha incontrato i genitori di Chiara Costanzo - facebook.com facebook

Milano, Mattarella al Niguarda a sorpresa visita i ragazzi feriti a Crans-Montana x.com