Crans-Montana Bertolaso | Visita a ragazzi feriti conferma umanità di Mattarella

Bertolaso ha visitato i ragazzi feriti a Crans-Montana e ha raccontato l’emozione provata. Per i genitori, quella visita è stata una sorpresa e una gioia, e hanno trovato la scena molto commovente. La presenza del presidente Mattarella ha dato un segnale forte di vicinanza e umanità.

"È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente ". Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, in merito alla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai ragazzi ricoverati al Niguarda, sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. " Tutti conoscono l'umanità del presidente della Repubblica e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio – ha affermato – il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri".

Sergio Mattarella ha visitato oggi alcuni dei feriti dell’incidente di Crans-Montana all’ospedale Niguarda di Milano.

Sergio Mattarella ha passato circa 40 minuti al Niguarda di Milano, visitando i feriti di Crans-Montana.

