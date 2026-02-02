Crans Montana Alexis Bollag morto dopo un mese dal rogo | aveva 18 anni Chi era la giovane promessa del basket

Alexis Bollag, il giovane talento del basket di 18 anni di Crans Montana, è morto dopo un mese dal rogo che ha distrutto il bar Constellation. Il ragazzo svizzero non ce l’ha fatta a sopravvivere alle ferite. La comunità locale piange la sua scomparsa e si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per quanto accaduto.

È morto a distanza di un mese dall’incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana. Aveva 18 anni è con la morte di questo giovane ragazzo svizzero, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Zurigo, sale a 41 il numero delle vittime che hanno perso la vita nella strage di Capodanno. Chi era Alexis La conferma ufficiale è arrivata dal Canton Vallese: il ragazzo è deceduto sabato scorso. Alexis Bollag, originario di Lutry, in Svizzera, giocava a basket nelle giovanili del Pully Lausanne, club professionistico iscritto alla Swiss Basketball League. Le indagini Domenica è arrivato il messaggio del Papa in occasione della messa di trigesimo, parole di conforto rivolte ai familiari delle vittime, colpiti – come ha sottolineato il Pontefice – non solo dalla sofferenza, ma anche da un senso di incomprensione e abbandono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Emanuele Galeppini era un giovane talento del golf italiano, tragicamente scomparso nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

Un giovane di 18 anni di Lutry è morto nell'incendio scoppiato a Crans-Montana durante una festa studentesca.

