Crac del Pordenone calcio slitta l' udienza dell' ex presidente Lovisa

L’udienza preliminare sull’ex presidente Mauro Lovisa, prevista questa settimana, è stata rinviata al 25 maggio. La decisione arriva mentre si attende di capire se ci saranno sviluppi sul caso legato al crac del club.

L’udienza preliminare in cui si doveva decidere sul rinvio a giudizio di Mauro Lovisa è stata posticipata al 25 maggio. La decisione è arriva ufficialmente lunedì 2 febbraio nella sede del tribunale di Pordenone. Presenti Stefano Buonocore, il legale dell'ex presidente neroverde, e la pm Monica Carraturo che si è occupata delle indagini insieme all'ex procuratore capo di Pordenone Raffaele Tito. La Procura ha accusto l'ex presidente della società calcistica di reati fiscali e di bancarotta fraudolenta e documentale. L’udienza preliminare, prevista inizialmente per lunedì 2 febbraio davanti al Gup Francesca Vortali, è stata rinviata su richiesta della difesa per motivi tecnici.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

