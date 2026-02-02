Costruttori di camion scorretti | risarcimenti

Dopo quasi dieci anni, arriva una sentenza che potrebbe cambiare molte cose per gli autotrasportatori. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di Cna Fita in una lunga battaglia contro i costruttori di autocarri. Una vittoria importante, che potrebbe portare a risarcimenti per chi ha subito pratiche scorrette. L’atto finale di una battaglia iniziata anni fa e che ora apre nuovi scenari per gli autotrasportatori italiani.

"Dopo quasi 10 anni arriva una sentenza storica per gli autotrasportatori: il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di Cna Fita nel procedimento contro il cartello dei costruttori di autocarri ". E’ quanto dice Michele Demi (nella foto), presidente Cna Fita secondo il quale "si tratta di un risultato importantissimo che dà seguito a un’iniziativa avviata il 19 luglio 2016 a seguito dell’accertamento della Commissione europea, secondo cui i principali costruttori di camion avevano agito, per anni, attraverso un cartello illecito, coordinando i prezzi a danno degli acquirenti. Nel 2017 la nostra associazione ha promosso un’azione risarcitoria assumendosi la responsabilità di una battaglia lunga e complessa che aveva come controparte i colossi industriali produttori di autocarri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costruttori di camion scorretti: risarcimenti Approfondimenti su Costruttori Camion Cna contro i produttori di camion. Il giudice dispone i risarcimenti Una sentenza ha dato ragione a Cna Fita contro i produttori di camion. L’Iniziativa. La Rata scende in campo per contrastare i comportamenti scorretti nei tornei giovanili Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Costruttori Camion Argomenti discussi: Costruttori di camion scorretti: risarcimenti. Costruttori di camion scorretti: risarcimentiDopo quasi 10 anni arriva una sentenza storica per gli autotrasportatori: il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni ... lanazione.it CNA Fita vince la causa contro il cartello dei costruttori di autocarri Il Tribunale riconosce 13.000 euro di danno per ogni camion E’ ancora possibile aderire all’iniziativa legale per i veicoli acquistati tra il 1997 e il 2011 Contatta CNA Alto Adige Südtirol - facebook.com facebook Nelle immagini, camion carichi di aiuti e materiali da costruzione in coda davanti al valico di #Rafah, sul lato egiziano, in attesa del via libera per entrare a #Gaza. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.