Costa Rica la conservatrice Fernandez è la nuova presidente

Laura Fernández ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica con il 49,61% dei voti. La candidata del Partido Pueblo Soberano ha ottenuto una vittoria netta al primo turno, diventando così la nuova presidente del paese. La sua candidatura ha riscosso un ampio consenso tra gli elettori, portandola a superare nettamente gli avversari.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, è stata eletta presidente della del Costa Rica con il 49,61% dei voti, ottenendo una vittoria schiacciante al primo turno delle elezioni presidenziali. Il risultato, confermato dallo spoglio del 69,4% delle schede da parte della Corte suprema elettorale, la colloca al di sopra della soglia del 40% necessaria per evitare un ballottaggio, chiudendo definitivamente la corsa elettorale. La 39enne politica, considerata una figura di destra con toni forti e posizioni conservatrici, ha superato le aspettative dei sondaggi pre-elettorali che la davano intorno al 44%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costa Rica, la conservatrice Fernandez è la nuova presidente Approfondimenti su Costa Rica Presidente Cosa c’è dietro allo sventato attentato al presidente del Costa Rica Recenti eventi nel Costa Rica hanno portato alla luce un presunto tentativo di attentato contro il presidente Rodrigo Chaves, sventato poco prima delle elezioni del 1° febbraio. La Costa Rica si schiera con El Salvador nella lotta al crimine organizzato La Costa Rica, con un tasso di omicidi di 17,2 ogni 100. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Costa Rica Presidente Argomenti discussi: Costa Rica, la conservatrice Fernandez è la nuova presidente; Costa Rica: oggi le presidenziali, favorita la candidata conservatrice del governo uscente; Alle presidenziali in Costa Rica si è parlato soprattutto di sicurezza. Media, la candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica(ANSA) - SAN JOSÉ, 01 FEB - La candidata del partito di destra al potere, Laura Fernández, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno ... notizie.tiscali.it Costa Rica: domenica le presidenziali, favorita la candidata conservatrice del governo uscenteSi tengono domenica 1 febbraio in Costa Rica le elezioni per decidere chi sarà il nuovo presidente, in sostituzione del conservatore ... agenzianova.com La candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica. Successo al primo turno con circa il 50% dei consensi #ANSA - facebook.com facebook Alle presidenziali in Costa Rica si è parlato soprattutto di sicurezza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.