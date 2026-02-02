Costa Rica Fernandez eletta presidente

La conservatrice Laura Fernandez è ufficialmente la nuova presidente del Costa Rica. Con oltre l’80% dei seggi scrutinati, ha ottenuto il 48,94% dei voti e si è assicurata la vittoria senza bisogno di un secondo turno. La sua campagna si è conclusa con successo, aprendo un nuovo capitolo per il paese.

9.08 La conservatrice Laura Fernandez si è aggiudicata la corsa presidenziale in Costa Rica: con oltre l'80% dei seggi scrutinati, si è assicurata il 48,94% dei voti, sufficienti per evitare un ballottaggio. Fernandez è stata scelta personalmente dal presidente uscente Chaves, per continuarne le battaglie soprattutto contro la criminalità. "La sosterremo quando le sue decisioni saranno per il bene del Paese", ha detto il candidato centrista Alvaro Ramos, riconoscendo la sconfitta.

