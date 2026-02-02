Cosmici complotti Addio a Erich von Däniken il guru dei cospirazionisti

Lo scetticismo verso le teorie complottiste si arricchisce di una voce storica. È morto Erich von Däniken, il famoso autore che ha alimentato dubbi e fantasie su temi come gli alieni, gli UFO e i misteri della storia umana. Per decenni ha sostenuto che le piramidi, le Torri Gemelle e persino lo sbarco sulla Luna nascondessero segreti nascosti, spesso senza prove concrete. Ora, con la sua scomparsa, si chiude un capitolo di un fenomeno che ancora oggi divide, tra chi si lascia

Lo sbarco sulla luna non c'è mai stato", "in Ucraina la Nato aveva installato biolaboratori per fabbricare soldati mutanti", "il covid è un complotto di Big Pharma", "L'Aids è stato creato dalla Cia", "gli americani si sono fatti esplodere le Torri Gemelle da soli", etc. Sono solo alcune delle più martellanti "verità alternative" che nell'epoca dei social hanno iniziato a rimbalzare dappertutto, e ormai influenzano addirittura la politica. Ma hanno in realtà un lungo retroterra. E un campione importante ne è stato appunto Erich von Däniken: lo svizzero appena deceduto il 10 gennaio, tre mesi prima di compiere 91 anni.

