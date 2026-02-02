Così l’intelligenza artificiale voleva distruggere tutti i libri del mondo

La notizia fa il giro del web: un'idea di intelligenza artificiale voleva eliminare tutti i libri del mondo. La storia sembra uscita da un romanzo distopico, ma questa volta la realtà supera la fantasia. Si parla di un progetto che avrebbe potuto cancellare ogni traccia della cultura scritta, come se fosse un film di fantascienza. Per fortuna, tutto si è fermato in tempo e nessun libro è stato distrutto.

Potrebbe essere il plot di una nuova versione di “ Fahrenheit 451”, riveduta e molto, molto corretta. Lì, nel romanzo di Ray Bradbury, la conoscenza era bandita e ai “pompieri” veniva affidato il compito di bruciare qualsiasi tipo di libro. Qui la conoscenza è stata trasformata a ritmo frenetico per sfamare la bestia insaziabile dell’intelligenza artificiale, acquisendo milioni di libri, tagliarne il dorso, smembrarli e scansionare le pagine su scanner ad alta velocità. Comunque sia, anche in questo caso per eliminarli. La folle corsa all’accaparramento è diventata cronaca di giornale quando un gruppo di autori ha deciso di fare causa ad Anthropic per violazione delle leggi americane sul copyright, con la richiesta di 183 miliardi di dollari di danni: un’enormità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

