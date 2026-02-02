Così l’assegno divorzile non è più un’assicurazione sulla vita

A Bologna, la Corte di Cassazione ha confermato che l’assegno di divorzio non si dà più di default se uno dei due ex coniugi si trova in condizioni economiche svantaggiate. La decisione risponde a un orientamento ormai consolidato, che limita le situazioni in cui l’assegno può essere richiesto. La sentenza chiarisce che non si tratta più di un’assicurazione sulla vita, ma di una misura che si applica solo in casi di reale squilibrio tra i redditi delle parti.

Bologna, 2 febbraio 2026 – “La decisione della Corte di Cassazione, che conferma quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Bologna, rafforza in modo netto un orientamento ormai consolidato: l’assegno di divorzio non è dovuto in automatico se c’è uno squilibrio tra le condizioni economiche degli ex coniugi”. A spiegarlo è l’Avvocato Valeria De Vellis, specializzata in diritto di famiglia, delle persone e delle successioni, a commento della recente ordinanza 19992026 che ha ribadito i criteri per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Che cosa prevede la decisione della Corte di Cassazione? “Non è sufficiente dimostrare l’esistenza di uno squilibrio economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito nuove regole sull’assegno divorzile.

