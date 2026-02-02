Cosenza il pensionamento dell’ispettore Maiuri diventa virale | oltre 76 mila visualizzazioni per l’ultimo giorno sulla Volante Tango

Cosenza, il video dell’ultimo giorno dell’ispettore Maiuri sulla volante Tango si è diffuso rapidamente online. In poche ore, ha raggiunto oltre 76 mila visualizzazioni, mostrando un saluto semplice ma carico di emozioni. Maiuri, dopo 34 anni di servizio, ha lasciato la pattuglia con un gesto che ha commosso molti: un arrivederci sincero, che racconta la dedizione di chi ha sempre lavorato per la sicurezza della città.

Un saluto semplice, autentico, ma capace di toccare corde profonde. È diventato virale il video che racconta l’ultimo giorno di servizio sulla Volante Tango dell’ispettore della Polizia di Stato Carlo Maiuri, giunto al traguardo della pensione dopo 34 anni di servizio. Il filmato, ripreso da Fast News Platform e pubblicato dalla Questura di Cosenza, ha superato in poche ore 76 mila visualizzazioni, raccogliendo quasi 2 mila like e oltre cento commenti. Numeri importanti per un contenuto istituzionale, che testimoniano quanto il racconto umano del lavoro in divisa riesca ancora a parlare al pubblico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cosenza, il pensionamento dell’ispettore Maiuri diventa virale: oltre 76 mila visualizzazioni per l’ultimo giorno sulla “Volante Tango” Approfondimenti su Volante Tango Cosenza. Ultimo giorno sulla “Volante Tango”: il saluto dell’Ispettore Coordinatore Carlo Maiuri Oggi a Cosenza si è concluso un capitolo importante per la Polizia di Stato. Cosenza, medico prescrive una "sedia elettrica": l'errore nella ricetta diventa virale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Volante Tango Argomenti discussi: Il primario di Ortopedia: A Polistena il reparto funziona regolarmente; I pompieri silani salutano il pensionamento di Pino Giorgio Iaquinta; Cosenza - Dopo 30 anni di servizio, è andato oggi in pensione il caposquadra dei vigili del fuoco, Giulio Marano; Cosenza, la DATA di inizio pagamento delle pensioni di febbraio. Sempre più nuovi poveri a Cosenza: «Il 42% della provincia in difficoltà»Il direttore dell’osservatorio sulle nuove povertà, Antonio Belmonte, ai nostri microfoni spiega una situazione costantemente critica: «Serve un miglioramento del welfare su tutti i livelli» ... cosenzachannel.it Nel suo ultimo giorno a bordo della “Volante Tango”, l’Ispettore Coordinatore Carlo Maiuri ha salutato i colleghi della Questura di Cosenza “via radio” dopo 34 anni di servizio nella Polizia di Stato. Il saluto dei colleghi: “Grazie Carlo per la dedizione, la passion - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.