Cos’è il ransomware la minaccia informatica che ha colpito l’Università La Sapienza

Questa mattina l’Università La Sapienza di Roma si è trovata sotto attacco informatico. Un ransomware ha bloccato alcuni sistemi e servizi digitali dell’ateneo, creando disagi tra studenti e personale. Le autorità stanno lavorando per ripristinare le funzioni e capire chi si nasconde dietro l’attacco.

Roma, 2 febbraio 2026 – Un attacco informatico di tipo ransomware ha colpito l’ Università La Sapienza di Roma, causando il blocco di diversi sistemi e servizi digitali dell’ateneo. Il cyberattacco, emerso nelle ultime ore, ha compromesso l’accesso a piattaforme interne e server, rendendo necessarie operazioni straordinarie di sicurezza e ripristino. Secondo quanto si apprende, i tecnici dell’università stanno lavorando in coordinamento con gli esperti dell’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, intervenuta per supportare le attività di analisi dell’incidente e il recupero dei dati. Al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali sull’eventuale esfiltrazione di informazioni sensibili né sull’impatto complessivo dell’attacco sui servizi per studenti e personale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lunedì mattina, all'Università La Sapienza di Roma, i servizi digitali sono stati fermati.

