Cos'è il Letrozolo il farmaco al centro del primo caso di doping alle Olimpiadi di Milano Cortina

Si è verificato il primo caso di doping alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un atleta è stato trovato positivo all’uso di Letrozolo, un farmaco che in campo sportivo serve a mascherare l’assunzione di steroidi. Il Letrozolo, normalmente usato in oncologia contro il tumore al seno, ha attirato l’attenzione perché può aumentare il testosterone e rendere più difficile il rilevamento di doping. La notizia arriva in un momento già di grande attenzione sull’integrità delle competizioni olimpiche italiane.

