Cos'è il Letrozolo il farmaco al centro del primo caso di doping alle Olimpiadi di Milano Cortina
Si è verificato il primo caso di doping alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un atleta è stato trovato positivo all’uso di Letrozolo, un farmaco che in campo sportivo serve a mascherare l’assunzione di steroidi. Il Letrozolo, normalmente usato in oncologia contro il tumore al seno, ha attirato l’attenzione perché può aumentare il testosterone e rendere più difficile il rilevamento di doping. La notizia arriva in un momento già di grande attenzione sull’integrità delle competizioni olimpiche italiane.
Il letrozolo è un inibitore dell’aromatasi che blocca la conversione del testosterone in estrogeni. Usato in oncologia contro il tumore al seno, nello sport è vietato perché aumenta indirettamente il testosterone e maschera l'uso di steroidi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Doping, positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano-Cortina | Letrozolo, che cos'è e perché è vietato
La biathleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping durante i controlli a Milano-Cortina.
Rebecca Passler positiva al doping: l'azzurra del biathlon è il primo caso alle Olimpiadi di Milano Cortina
La biatleta italiana Rebecca Passler, 24 anni di Anterselva, è il primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
