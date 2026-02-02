Cosa succede dopo l’assegnazione di un grande evento? WePlan pubblica una nuova analisi alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina 2026

A pochi giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina, WePlan presenta un nuovo rapporto. La società specializzata in grandi eventi analizza cosa succede tra il momento in cui l’evento viene assegnato e l’inizio ufficiale delle competizioni. Un’analisi che rivela i passaggi cruciali spesso poco noti, ma fondamentali per il successo finale.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, la società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, WePlan, pubblica il secondo volume della propria Knowledge Paper Series, offrendo una chiave di lettura su una fase raramente raccontata ma determinante: quella che segue l’assegnazione di un grande evento e precede l’avvio pieno della sua organizzazione. Il nuovo paper e i modelli a confronto Il nuovo paper, intitolato “Transition and Early Planning – Structuring delivery after the award”, analizza il periodo in cui vengono definiti assetti di governance, modelli organizzativi e strumenti di pianificazione che incidono in modo decisivo sulla capacità di un evento di rispettare tempi, costi e obiettivi nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

