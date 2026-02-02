A pochi giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina, WePlan presenta un nuovo rapporto. La società specializzata in grandi eventi analizza cosa succede tra il momento in cui l’evento viene assegnato e l’inizio ufficiale delle competizioni. Un’analisi che rivela i passaggi cruciali spesso poco noti, ma fondamentali per il successo finale.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, la società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, WePlan, pubblica il secondo volume della propria Knowledge Paper Series, offrendo una chiave di lettura su una fase raramente raccontata ma determinante: quella che segue l’assegnazione di un grande evento e precede l’avvio pieno della sua organizzazione. Il nuovo paper e i modelli a confronto Il nuovo paper, intitolato “Transition and Early Planning – Structuring delivery after the award”, analizza il periodo in cui vengono definiti assetti di governance, modelli organizzativi e strumenti di pianificazione che incidono in modo decisivo sulla capacità di un evento di rispettare tempi, costi e obiettivi nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa succede dopo l’assegnazione di un grande evento? WePlan pubblica una nuova analisi alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

A 50 giorni dall'inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura, rispettivamente a Verona e Cortina d'Ampezzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Cosa succede davvero a un’auto elettrica (e a una tradizionale) dopo 150.000 km?; L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Censura pro Trump su TikTok Usa: che succede.

Zanetti esonerato dal Verona: cosa succede ora e i possibili sostituti del tecnicoPaolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona: fatale il brutto k.o. di Cagliari. I possibili sostituti in panchina. msn.com

Rottamazione-quinquies e cartelle rateizzate: cosa succede ai piani in corsoNella Rottamazione-quinquies possono rientrare le cartelle già rateizzate. Cosa succede ai piani in corso e quando ripartono i pagamenti. pmi.it

MILANO CORTINA | Primo caso di doping: è l'azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. L'azzurra - apprende l'ANSA - sarà sospesa. #ANSA - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com