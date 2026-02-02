A pochi giorni dall’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026, WePlan presenta un nuovo studio che analizza cosa succede subito dopo l’assegnazione di un grande evento. La società di consulenza spiega come si preparano le fasi successive, spesso trascurate, che portano alla messa in moto della macchina organizzativa. È una fase cruciale, spesso poco raccontata, che può fare la differenza tra il successo e il flop di un evento così grande.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, la società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, WePlan, pubblica il secondo volume della propria Knowledge Paper Series, offrendo una chiave di lettura su una fase raramente raccontata ma determinante: quella che segue l'assegnazione di un grande evento e precede l'avvio pieno della sua organizzazione. Il nuovo paper e i modelli a confronto Il nuovo paper, intitolato “Transition and Early Planning – Structuring delivery after the award”, analizza il periodo in cui vengono definiti assetti di governance, modelli organizzativi e strumenti di pianificazione che incidono in modo decisivo sulla capacità di un evento di rispettare tempi, costi e obiettivi nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cosa succede dopo l'assegnazione di un grande evento??WePlan pubblica una nuova analisi alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina 2026



