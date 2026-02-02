Cosa fare per partecipare al coro per lo spot di Sanremo

A Pesaro si cercano ancora voci per lo spot del Festival di Sanremo. La città si prepara ad accogliere i partecipanti e invita chi ha voglia di cantare di unirsi al coro che accompagnerà l’evento. Le prove si terranno nelle prossime settimane, e chi vuole partecipare può iscriversi subito, senza bisogna di esperienze particolari. La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un’occasione unica di vivere da vicino il grande spettacolo.

Pesaro, 2 febbraio 2026 — Se Sanremo è la capitale della canzone italiana, con un Festival pronto oramai a partire, Pesaro per un giorno diventa il suo coro. Una piazza che canta, un'orchestra che suona, una città intera chiamata a prestare la voce a uno degli eventi televisivi più seguiti dell'anno. Non è un sogno né una prova generale: la città marchigiana è stata scelta dalla Rai come una delle città simbolo per la promozione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 6 febbraio, dalle 11.30 alle 14, Piazzale Lazzarini si trasformerà in un grande set a cielo aperto per la registrazione del promo ufficiale ' Tutti cantano Sanremo ', la campagna ideata dalla Direzione Comunicazione Rai in vista del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

