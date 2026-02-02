Cosa fare in gravidanza per evitare lacerazioni durante il parto?

Dopo il parto della prima figlia, una donna si rivolge alla dottoressa per chiedere cosa può fare in gravidanza per evitare le lacerazioni durante il parto. Ricorda di seguire i consigli medici e di parlare con il proprio ginecologo per prepararsi al meglio.

Salve dottoressa, dopo il parto della mia prima figlia ho avuto una lacerazione e un recupero un po' faticoso. Ora sono di nuovo incinta e ho molta paura che succeda di nuovo. Ci sono accorgimenti o esercizi che posso fare durante la gravidanza per ridurre il rischio di lacerazioni al momento del parto? Infine è importantissimo effettuare prima possibile una valutazione del pavimento pelvico e impostare un lavoro personalizzato per lavorare sui tessuti.

La talassemia minor è una condizione genetica che può influenzare la gravidanza.

