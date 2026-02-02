Cosa fare in gravidanza per evitare lacerazioni durante il parto?

Durante una recente discussione, una donna ha chiesto alla dottoressa cosa può fare in gravidanza per evitare lacerazioni durante il parto. Racconta di aver avuto una prima esperienza difficile, con una lacerazione e un recupero complicato. La domanda mette in luce quanto sia importante prepararsi al meglio per affrontare il momento del parto in modo più sereno.

Salve dottoressa, dopo il parto della mia prima figlia ho avuto una lacerazione e un recupero un po' faticoso. Ora sono di nuovo incinta e ho molta paura che succeda di nuovo. Ci sono accorgimenti o esercizi che posso fare durante la gravidanza per ridurre il rischio di lacerazioni al momento del parto? Infine è importantissimo effettuare prima possibile una valutazione del pavimento pelvico e impostare un lavoro personalizzato per lavorare sui tessuti.

3 esercizi semplici da fare a casa per preparare il perineo al parto #SHORTS

