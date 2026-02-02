Durante una conversazione, una donna ha chiesto alla dottoressa cosa può fare durante la gravidanza per evitare lacerazioni durante il parto. Ricorda di aver avuto, dopo il primo parto, un’esperienza difficile con una lacerazione e un recupero lungo. Ora vuole sapere come prepararsi al meglio per ridurre i rischi e vivere un parto più sereno.

Salve dottoressa, dopo il parto della mia prima figlia ho avuto una lacerazione e un recupero un po' faticoso. Ora sono di nuovo incinta e ho molta paura che succeda di nuovo. Ci sono accorgimenti o esercizi che posso fare durante la gravidanza per ridurre il rischio di lacerazioni al momento del parto? Infine è importantissimo effettuare prima possibile una valutazione del pavimento pelvico e impostare un lavoro personalizzato per lavorare sui tessuti.

© Gravidanzaonline.it - “Cosa fare in gravidanza per evitare lacerazioni durante il parto?”

3 esercizi semplici da fare a casa per preparare il perineo al parto #SHORTS

