Blanco si trova in ospedale e ha condiviso una foto dalla clinica sui social. Nel post, ha scritto una frase tratta dal suo ultimo singolo, “Anche a vent’anni si muore”. I fan si chiedono cosa gli sia successo e cosa lo abbia portato a finire in ospedale. La sua condizione resta ancora poco chiara.

L'artista classe 2003 appare con i tatuaggi in vista e un'espressione in cui finge di gridare, facendo pensare più a uno shooting che a un problema di salute. Tuttavia, sul polso di Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, si nota il braccialetto ospedaliero, mentre alle sue spalle ci sono il letto sfatto e un borsone con alcuni vestiti. Cercando ulteriori indizi, l'artista ha scelto di aggiungere al post una caption tratta direttamente dal suo ultimo singolo, Anche a vent'anni si muore, che recita: «Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori». La frase si trova nelle prime strofe del brano e, contestualizzata, si trova nella parte in cui Blanco canta: «Crescere fa paura, davvero tutto passa e lo so Diventare grandi non vuol dire essere liberi, tornare indietro non si può Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosa ci fa Blanco in ospedale?

Blanco torna al centro delle polemiche con una foto pubblicata sui social.

Blanco finisce in ospedale, e la notizia corre sui social.

