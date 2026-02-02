La morte di Federica Torzullo a Anguillara Sabazia resta al centro delle attenzioni. Nei funerali dei coniugi Carlomagno, una scena ha scatenato polemiche: qualcuno ha chiesto cosa ci fosse sulle bare. La famiglia ha mantenuto il riserbo, ma il dettaglio ha acceso ulteriori discussioni tra i presenti. La vicenda, ancora aperta, continua a far parlare di sé tra sospetti e interrogativi irrisolti.

La vicenda legata alla morte di Federica Torzullo continua a segnare Anguillara Sabazia. L’omicidio avvenuto il 9 gennaio 2026, con trentadue coltellate inferte in ambito domestico, ha avuto conseguenze che si sono estese oltre l’immediata cronaca. A distanza di poche settimane, il paese ha vissuto anche l’ultimo saluto a Pasquale Carlomagno e Maria Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, deceduti suicidi il 24 gennaio. Le esequie si sono svolte in un contesto di forte tensione emotiva e di divisione nella comunità, tra chi ha scelto il raccoglimento e chi ha espresso perplessità rispetto ad alcuni aspetti della cerimonia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cosa c’era sulle bare”. Bufera sui funerali coniugi Carlomagno, il dettaglio sul feretri

Approfondimenti su Federica Torzullo

La morte di Federica Torzullo ha scosso una comunità intera.

Centinaia di persone si sono radunate ad Anguillara per i funerali dei coniugi Carlomagno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Con Giovanni Galli c’è sempre da (im)parare, anche sulla salute; Là dove c’era l’erba ora c’è una città: riflettere su ambiente e inquinamento per costruire un mondo più responsabile. Insegnare con le canzoni; Luiss, cosa farà l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali; Ragazzino lasciato a piedi dal bus: C'era la neve, avevo freddo e i jeans bagnati. Paura? No, ma ero un po' arrabbiato.

Nel sud del Ghana le bare sono fatte a forma di qualsiasi cosa e coloratissime, in base al lavoro, le caratteristiche o le passioni delle persone defunte x.com

Vedere entrare due bare in chiesa è qualcosa di veramente straziante che mi ha lacerato il cuore. Non mi era mai successo ed è un'immagine che rimarrà a lungo nella mia mente con l'immagine del dolore composto dei genitori/nonni in una piazza carica di l - facebook.com facebook