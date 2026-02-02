Cortina e il treno che non è mai partito | storie di un binario abbandonato nel cuore delle Dolomiti

A Cortina d’Ampezzo il treno non è mai partito. Da più di settant’anni, un binario di ferrovia giace abbandonato nel cuore delle Dolomiti, nascosto sotto asfalto e silenzio. La ferrovia, che avrebbe collegato la città con altre zone, ora è solo un ricordo sbiadito di un progetto finito nel dimenticatoio.

Nel cuore delle Dolomiti, a Cortina d'Ampezzo, un binario di ferrovia giace abbandonato da oltre settant'anni, sepolto sotto asfalto e dimenticanza. Non è un'immagine di rovina, ma un simbolo di un'Italia che avrebbe potuto essere diversa. Il progetto, nato negli anni Cinquanta, prevedeva una linea ferroviaria a scartamento ridotto che avrebbe collegato il cuore delle Alpi con le grandi metropoli del Nord Europa. Il piano era ambizioso: treni veloci, tunnel a spirale, un'infrastruttura moderna per un'Italia che usciva appena dalla guerra e già sognava un futuro integrato. Ma nel 1953, quando il della Sera ne parlava con entusiasmo, il progetto fu già messo in discussione.

