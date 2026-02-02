Corso Tukory ai confini della civiltà

Corso Tukory resta una strada difficile da attraversare. La viabilità è compromessa da buche profonde e marciapiedi pieni di fango e spazzatura. Gli abitanti segnalano spesso il problema, ma ancora nessuna soluzione concreta all’orizzonte. La zona, che collega la stazione centrale con il polo universitario e gli ospedali, sembra abbandonata a se stessa. La sporcizia e i rifiuti abbandonati sono ovunque, e anche gli escrementi di animali rendono il passaggio meno sicuro. La situazione si trascina da mesi, senza

Questa è la situazione di corso Tukory, arteria importantissima di collegamento tra la stazione centrale al polo universitario e agli ospedali: un percorso tra buche sui marciapiedi, cumuli di immondizia abbandonati dai soliti incivili incapaci di fare la raccolta differenziata ed escrementi di cani ad ogni passo. Uno schifo, viene il voltastomaco! Possibile che si sia arrivati a questo livello di degrado? Cosa non ha funzionato nell'evoluzione degli uomini che popolano questa parte di mondo? I palermitani hanno bisogno di essere ricivilizzati a cominciare dalle cose elementari.

