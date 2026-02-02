Corso Tukory ai confini della civiltà
Corso Tukory resta una strada difficile da attraversare. La viabilità è compromessa da buche profonde e marciapiedi pieni di fango e spazzatura. Gli abitanti segnalano spesso il problema, ma ancora nessuna soluzione concreta all’orizzonte. La zona, che collega la stazione centrale con il polo universitario e gli ospedali, sembra abbandonata a se stessa. La sporcizia e i rifiuti abbandonati sono ovunque, e anche gli escrementi di animali rendono il passaggio meno sicuro. La situazione si trascina da mesi, senza
Questa è la situazione di corso Tukory, arteria importantissima di collegamento tra la stazione centrale al polo universitario e agli ospedali: un percorso tra buche sui marciapiedi, cumuli di immondizia abbandonati dai soliti incivili incapaci di fare la raccolta differenziata ed escrementi di cani ad ogni passo. Uno schifo, viene il voltastomaco! Possibile che si sia arrivati a questo livello di degrado? Cosa non ha funzionato nell'evoluzione degli uomini che popolano questa parte di mondo? I palermitani hanno bisogno di essere ricivilizzati a cominciare dalle cose elementari.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Corso Tukory
Corso Tukory, buca sul marciapiede diventa una mini discarica
Segnalo la presenza di una buca sul marciapiede in Corso Tukory, ormai trasformata in una piccola discarica.
In corda doppia: ai confini del mondo con l'alpinista Matteo Della Bordella
In corda doppia propone un viaggio tra le sfide e i paesaggi delle terre alte friulane, attraverso l’esperienza dell’alpinista Matteo Della Bordella.
Ultime notizie su Corso Tukory
Corso Tukory, ai confini della civiltàQuesta è la situazione di corso Tukory, arteria importantissima di collegamento tra la stazione centrale al polo universitario e agli ospedali: un percorso tra buche sui marciapiedi, cumuli di immondi ... palermotoday.it
Dalle proteste per gli alberi in via Basile ai binari su corso Tukory e un nuovo rinvio: il punto sulla linea C del tram. - facebook.com facebook
Lavastrade in azione in alcune vie della città come Balsamo, Corso Tukory, Re Ruggero, P.zza del Parlamento, Cupani, Indipendenza, G. Cesare, Cairoli, Paratore, Chiavelli, , Sammartino, Campisi e F. Accascina, Cesareo. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.