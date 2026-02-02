Questa mattina, nel Parco per le Arti di Messina, si è svolto un corso di emergenza per imparare a salvare vite. Molti cittadini si sono iscritti per imparare le tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD). L’evento, organizzato dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus, ha attirato un gran numero di partecipanti, tutti pronti a mettersi in gioco per acquisire competenze utili in caso di emergenza.

Lunedì 2 febbraio 2026, nel Parco per le Arti di Messina, in un’area vicina all’ex stazione di Camaro, si è svolto un corso di emergenza dedicato al Basic Life Support and Defibrillation (BLSD), promosso dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus. L’iniziativa ha raccolto un’affluenza significativa di partecipanti, dimostrando un crescente interesse tra i cittadini per la formazione al primo soccorso. L’evento, nato con l’intento di diffondere competenze vitali, ha messo al centro l’importanza di reagire in modo tempestivo durante un arresto cardiaco, un evento che può verificarsi in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corso di emergenza salvavita attira numerosi partecipanti in città

Approfondimenti su Messina Corso

Terni sta vivendo un crescente interesse da parte dei visitatori, come confermato dai dati della Regione e dell’ufficio tributi del Comune.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Messina Corso

Argomenti discussi: Manovre salvavita e gestione emergenze, corso per Polizia locale e Protezione civile; Corso salvavita a Treia per una città sempre piu’ cardio-protetta; Prima lezione in simulazione avanzata ad alta fedeltà per gli studenti di Medicina dell’Università di Palermo; La Croce verde apre a un nuovo corso gratuito di primo intervento sanitario.

Manovre di emergenza salvavita «sconosciute» per oltre la metà degli italiani. Serve più informazioneIl 51,5% degli italiani non conosce o conosce in maniera superficiale le manovre di emergenza e avverte il bisogno di una maggiore copertura del tema da parte di istituzioni e media. Solo una persona ... corriere.it

Manovre di rianimazione pediatrica e salvavita: c’è il corso gratuito a CessapalomboCessapalombo (Macerata), 2 maggio 2025 - L’importanza di intervenire in tempo in caso di emergenza. Una consapevolezza che la Pro loco di Cessapalombo ha ben chiara e per la quale ha organizzato un ... ilrestodelcarlino.it

+ + + Valanghe a Sella Nevea e Casera Razzo: doppia emergenza in montagna, soccorsi in corso + + + Due attivazioni quasi simultanee nel primo pomeriggio. In entrambi i casi si segnalano persone sepolte sotto la neve: il pericolo valanghe, segnalato nel b - facebook.com facebook

Maltempo, in corso Cdm su stato di emergenza. Schifani: «In Sicilia stimati danni per oltre 1,5 miliardi». Occhiuto: «Per la Calabria sono 300 milioni» ilsole24ore.com/art/maltempo-s… x.com