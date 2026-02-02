Corsia ristretta in viale Regione all' altezza di corso Calatafimi | lavori in notturna per il tram

Questa notte, in viale Regione Siciliana, si sono svolti lavori per il tram nella tratta Calatafimi-Orleans-Balsamo. Le corsie sono state ridotte, e il traffico veicolare e pedonale ha subito disagi. Il Comune ha annunciato l’ordinanza che limita la circolazione, causando rallentamenti sulla strada.

Lavori notturni per i saggi esplorativi della tratta C del tram (Calatafimi-Orleans-Balsamo). L'ufficio Traffico e Mobilità del Comune ha emanato un'ordinanza di limitazione alla circolazione veicolare e pedonale per il restringimento della carreggiata di viale Regione Siciliana. Si tratta di interventi propedeutici alla realizzazione della linea C del tram (primo stralcio), in particolare del nuovo svincolo Calatafimi. Il Comune - accogliendo la richiesta della Sis spa, ovvero l'azienda incaricata dei lavori - ha previsto la chiusura al traffico nella fascia notturna, dalle 22 alle 6, di una porzione di viale Regione Siciliana in corrispondenza del sottopasso di corso Calatafimi, all'altezza di via Giuseppe Mulè.

