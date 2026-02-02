Corruzione e informazioni agli States Pechino purga i vertici dell’esercito

Da inizio 2023, Pechino ha licenziato e messo sotto inchiesta diversi alti ufficiali dell’esercito cinese. Aeronautica, marina e forze di terra hanno visto i loro vertici smantellati uno dopo l’altro, in una vera e propria purga interna. Le autorità cinesi vogliono ripulire le forze armate da eventuali infiltrazioni di corruzione e rafforzare il controllo sul settore militare. La decisione ha sorpreso molti osservatori, che non si aspettavano un’azione così decisa in un momento di tensioni internaz

Dal 2023 in Cina è in atto la decapitazione dello Stato maggiore di aeronautica, marina e forze di terra. L'ultimo graduato sparito è accusato addirittura di aver passato a Washington alcuni piani del programma nucleare.. Il generale di Corpo d'armata Giorgio Battisti: «Il capo comunista è scettico sulla fedeltà dei quadri militari in vista del congresso del partito».. Mentre azzerra gli ufficiali, il gigante asiatico accelera nello Spazio grazie alle armi a fasci di particelle.. Lo speciale contiene tre articoli..

