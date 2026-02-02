Corriere dello Sport – presto visite mediche e firma

La Roma ha ufficialmente chiuso l’accordo per portare Bryan Zaragoza in giallorosso. Domani il giocatore si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto. La società ha scommesso su di lui per rinforzare l’attacco in vista delle prossime partite. Zaragoza, che arriva dal calcio spagnolo, è pronto a iniziare questa nuova avventura in Italia.

2026-02-01 21:44:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: La Roma ha chiuso la trattativa per il passaggio di Bryan Zaragoza ai giallorossi. Tutto fatto per l’arrivo del calciatore spagnolo: già nella notte sarà in città. Alle 00:50 atterrerà a Fiumicino, domani le visite mediche e la firma per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. L’ala sinistra classe 2001 arriva in prestito dal Bayern Monaco dopo aver passato la prima parte di stagione in Spagna con la maglia del Celta Vigo. Zaragoza alla Roma, i dettagli. I sentori di un suo addio erano nell’aria da giorni, non a caso il Celta non lo aveva neanche convocato per la partita di campionato contro il Getafe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – presto visite mediche e firma Approfondimenti su Roma Bryan Zaragoza Corriere dello Sport – Visite mediche per Raterink con il Cagliari: poi firma e ufficialità Othniel Raterink ha già sostenuto le visite mediche con il Cagliari. Corriere dello Sport – Roma incerta, presto un vertice Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Bryan Zaragoza Argomenti discussi: Napoli, è fatta per Alisson Santos: presto arriva in Italia per le visite, i dettagli dell'operazione; Zaragoza alla Roma, accordo totale: presto visite mediche e firma; Chiellini, tutta la verità su Icardi e Kolo Muani alla Juve: Vlahovic non tornerà presto...; Gasperini: Dybala? Spero che recuperi molto presto. Corriere dello Sport: Il Palermo a Modena con un tabù da sfatareIl Palermo sfida il Modena al Braglia per sfatare il tabù contro le squadre in zona playoff. Inzaghi cerca continuità e un segnale forte per la classifica ... ilovepalermocalcio.com Corriere dello Sport: Napoli, una rimonta da playoffNapoli, una rimonta da playoff - In occasione della prima prima pagina di oggi, il Corriere dello Sport sceglie il seguente come titolo principale: Le finals. E' ... tuttonapoli.net EDON ZHEGROVA ANCORA ESCLUSO DAI TITOLARI Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno kosovaro dovrebbe partire dalla panchina anche questa sera, con McKennie largo a destra MERITEREBBE UNA MAGLIA DAL 1’ #Juventus #Zhegrov x.com EDON ZHEGROVA ANCORA ESCLUSO DAI TITOLARI Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno kosovaro dovrebbe partire dalla panchina anche questa sera, con McKennie largo a destra MERITEREBBE UNA MAGLIA DAL 1’ #Juventus #Zhegrova - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.