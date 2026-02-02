Corriere dello Sport – presto visite mediche e firma

La Roma ha ufficialmente chiuso l’accordo per portare Bryan Zaragoza in giallorosso. Domani il giocatore si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto. La società ha scommesso su di lui per rinforzare l’attacco in vista delle prossime partite. Zaragoza, che arriva dal calcio spagnolo, è pronto a iniziare questa nuova avventura in Italia.

2026-02-01 21:44:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: La Roma ha chiuso la trattativa per il passaggio di Bryan Zaragoza ai giallorossi. Tutto fatto per l’arrivo del calciatore spagnolo: già nella notte sarà in città. Alle 00:50 atterrerà a Fiumicino, domani le visite mediche e la firma per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. L’ala sinistra classe 2001 arriva in prestito dal Bayern Monaco dopo aver passato la prima parte di stagione in Spagna con la maglia del Celta Vigo.  Zaragoza alla Roma, i dettagli. I sentori di un suo addio erano nell’aria da giorni, non a caso il Celta non lo aveva neanche convocato per la partita di campionato contro il Getafe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

