Marco Travaglio prende posizione contro la censura preventiva e il rischio di un precedente pericoloso. Durante la trasmissione, il giornalista ha spiegato che non difende Corona, ma si concentra su un principio: decidere se qualcosa è diffamatorio solo dopo che è stato detto, non prima. Questa posizione ha suscitato molte reazioni, e Travaglio ha chiarito di non voler sostenere né l’ex paparazzo né altre figure, ma di voler evidenziare un problema più ampio legato alla libertà di stampa.

“Qualche pistola ha detto che Travaglio difende Fabrizio Corona, non è vero niente io ho parlato di un principio che prescinde dalle persone. Ho scritto un pezzo perché un giudice di Milano aveva sequestrato tutta una puntata del suo talk su Youtube, Falsissimo, su Alfonso Signorini e un altro giudice aveva ordinato con urgenza a corona di ritirare dai social ogni video e contenuto audio, scritto diffamatorio su Signorini. Il giudice aveva stabilito che quello che aveva già pubblicato era diffamatorio e violava la privacy. E fin qui ci sta. Il problema è che poi il giudice è andato oltre e ha anche preventivamente ordinato di non rifarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Corona? Si può decidere se una cosa è diffamatoria dopo, altrimenti si chiama censura preventiva. È un pericoloso precedente”. Così Marco Travaglio sul Nove

Approfondimenti su Fabrizio Corona

In un contesto mediatico complesso, Marco Travaglio si schiera a favore di Fabrizio Corona, evidenziando come la richiesta di Mediaset rappresenti una forma di censura preventiva.

Questa mattina, Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona arriva in tribunale a Milano: sfida la DDA attacca la censura sui social “li rovino”

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Corona deve ritirare Falsissimo: il giudice accoglie il ricorso di Signorini; Dopo diffida Mediaset, Youtube rimuove una puntata di 'Falsissimo' di Fabrizio Corona; Giudice accoglie ricorso di Signorini, Corona non può pubblicare puntata. Lui: Censura preventiva.

Falsissimo, Fabrizio Corona fa tremare Mediaset: Non può prendere posizione contro di luiFabrizio Corona ha deciso di ignorare il provvedimento del Tribunale di Milano e ieri, lunedì 26 gennaio 2026, ha pubblicato una nuova puntata del suo podcast Falsissimo , dal titolo Il prezzo del ... notizie.it

Fabrizio Corona: 'Lunedì rimetto la puntata gratis e aggiungo 20 minuti terrificanti'Ospite in una discoteca, Fabrizio Corona ha spiegato che è pronto a rimettere la puntata che Mediaset gli ha fatto cancellare: 'Non è finita qui' ... it.blastingnews.com

Marco #Grimaldi: "Ci disgusta, non doveva succedere" commenta il vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera sull'agente picchiato a Torino al corteo per Askatasuna; "così si fa il gioco di chi vuole i decreti sicurezza". Grimaldi avverte che si vuol x.com

Ottobre con Marco Masini suonava così E quest’anno si torna nei palasport con cinque serate speciali a Milano, Firenze, Padova, Roma e Napoli, nei luoghi delle grandi emozioni dove i cuori cantano all’unisono! Dove ci vediamo Info su date e biglietti - facebook.com facebook