Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta con rivelazioni che promettono di essere “terrificanti”. Nella prossima puntata, l’ex paparazzo si cimenta in nuove dichiarazioni e si scontra ancora una volta con la legge. Corona sembra sempre più fuori controllo, e i suoi gesti attirano l’attenzione di tutti.

Fabrizio Corona continua a muoversi sul filo del rasoio, alternando annunci clamorosi e scontri legali che sembrano alimentare, anziché frenare, la sua voglia di esporsi. Il progetto Falsissimo è diventato in poche settimane un caso mediatico, tra numeri altissimi, diffide, provvedimenti giudiziari e promesse di nuove rivelazioni. E mentre i tribunali cercano di mettere dei paletti, l’ex re dei paparazzi rilancia, parlando apertamente di contenuti pronti a scuotere ancora una volta il mondo dello spettacolo. Corona non ha intenzione di fermarsi: in arrivo una nuova puntata di Falsissimo. Nel giro di un mese, i primi due episodi di Falsissimo hanno sfiorato i 12 milioni di visualizzazioni, ma il successo è stato accompagnato da conseguenze legali pesanti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Corona sempre più scheggia impazzita, nella nuova puntata ci saranno rivelazioni “terrificanti”

Approfondimenti su Corona Scheggia

Nella prossima puntata di Falsissimo si discuterà di una nuova denuncia contro Alfonso Signorini, avanzata da un ex partecipante di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Corona Scheggia

Corona nei guai per il caso Scotti, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo: due nuove letterine difendono GerryDopo il successo record di visualizzazioni, il format di Fabrizio Corona incassa un altro stop improvviso: tra copyright, diffide e smentite ufficiali, la storia si infittisce. libero.it

Fabrizio Corona, lo scarface del giornalismoCol suo talento per l’affabulazione, fa l’eroe contro il sistema di cui un tempo era ingranaggio. Falsissimo è un minestrone che mette insieme il trash, Report e la televendita, perfetto per la caci ... ilfoglio.it

´ La recensione di Gianni Canova Come una pallina da flipper che rimbalza senza sosta da una parte all’altra. Come una scheggia di mercurio impazzita che si muove freneticamente n - facebook.com facebook