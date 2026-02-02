Corona sempre più scheggia impazzita nella nuova puntata ci saranno rivelazioni terrificanti
Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta con rivelazioni che promettono di essere “terrificanti”. Nella prossima puntata, l’ex paparazzo si cimenta in nuove dichiarazioni e si scontra ancora una volta con la legge. Corona sembra sempre più fuori controllo, e i suoi gesti attirano l’attenzione di tutti.
Fabrizio Corona continua a muoversi sul filo del rasoio, alternando annunci clamorosi e scontri legali che sembrano alimentare, anziché frenare, la sua voglia di esporsi. Il progetto Falsissimo è diventato in poche settimane un caso mediatico, tra numeri altissimi, diffide, provvedimenti giudiziari e promesse di nuove rivelazioni. E mentre i tribunali cercano di mettere dei paletti, l’ex re dei paparazzi rilancia, parlando apertamente di contenuti pronti a scuotere ancora una volta il mondo dello spettacolo. Corona non ha intenzione di fermarsi: in arrivo una nuova puntata di Falsissimo. Nel giro di un mese, i primi due episodi di Falsissimo hanno sfiorato i 12 milioni di visualizzazioni, ma il successo è stato accompagnato da conseguenze legali pesanti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
