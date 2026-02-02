Corona rilancia Flasissimo | nuovamente online la puntata rimossa per copyright

Fabrizio Corona ha ricaricato online la puntata di “Flasissimo” che era stata rimossa a causa di una diffida di Mediaset. Dopo alcune settimane di silenzio, l’ex paparazzo ha deciso di riproporre il video, nonostante il rischio di nuove azioni legali. La puntata è ora nuovamente disponibile sui social e crea già qualche scalpore tra i follower. Corona, che non si ferma davanti alle polemiche, si prepara a rilanciare ancora, sfidando le restrizioni imposte dai diritti d’autore.

Il ritorno del video dopo la diffida di Mediaset. Fabrizio Corona torna all'attacco. L'ex paparazzo ha annunciato su Instagram che questa sera, lunedì 2 febbraio, verrà ripubblicata la puntata di "Flasissimo" rimossa venerdì scorso da YouTube. La cancellazione era avvenuta per violazione del copyright, come comunicato dall'ufficio stampa Mediaset. La decisione è stata presa dalla piattaforma dopo la diffida inviata dall'azienda a Google e Meta. L'annuncio sui social e l'attacco a Pier Silvio Berlusconi. Corona non ha perso tempo e ha reagito pubblicamente. In una storia Instagram ha scritto: "Stasera ore 21:00 'Il prezzo del successo' parte finale (cancellata) di nuovo online con 40 minuti nuovi, esclusivi e clamorosi.

Mediaset ha bloccato l’ultima puntata di “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

Questa mattina Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona su YouTube.

