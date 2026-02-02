Corona non si ferma con Falsissimo e promette | Un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini

Da metropolitanmagazine.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona non si ferma e annuncia una nuova puntata di Falsissimo per lunedì 2 febbraio. L’ex paparazzo promette di portare un’altra prova sulla presunta colpevolezza di Gerry Scotti e Alfonso Signorini. La sua sfida continua, e sui social già si discute di cosa potrebbe succedere.

Fabrizio Corona  rilancia e annuncia una  nuova puntata di  Falsissimo  per la serata di  lunedì 2 febbraio. L’episodio, spiega, conterrà  40 minuti di contenuti inediti  e sarà reso disponibile anche in  abbonamento gratuito, come risposta a quella che definisce una censura preventiva. L’annuncio è arrivato via  Instagram, dove Corona ha anticipato che nella puntata verranno presentate quelle che lui definisce “ altre prove sulla colpevolezza ” di  Gerry Scotti  e  Alfonso Signorini. Accuse che Corona collega a un presunto uso del corpo e della sessualità come strumenti per ottenere lavoro, affermazioni che restano  dichiarazioni attribuite esclusivamente a lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

corona non si ferma con falsissimo e promette un8217altra prova sulla colpevolezza di gerry scotti e di alfonso signorini

© Metropolitanmagazine.it - Corona non si ferma con Falsissimo e promette: “Un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini”

Approfondimenti su Corona Falsissimo

Corona e la nuova puntata di Falsissimo: “Un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini”

Questa sera, in una nuova puntata di Falsissimo, Corona promette di mostrare 40 minuti di contenuti inediti.

Dopo il divieto su Signorini, Corona annuncia: stasera Falsissimo punta su Gerry Scotti, Samira Lui e i Berlusconi

Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Anticipazioni Puntata FALSISSIMO : FINISCONO ALLE MANI !!! #fabriziocorona #alfonsosignorini

Video Anticipazioni Puntata FALSISSIMO : FINISCONO ALLE MANI !!! #fabriziocorona #alfonsosignorini

Ultime notizie su Corona Falsissimo

Argomenti discussi: Corona non ferma Falsissimo: Se mi volete fermare sparatemi. Oggi focus su sistema Mediaset; Falsissimo non si ferma: dopo il ricorso vinto da Signorini, Corona pubblica comunque la puntata; Signorini vince contro Corona: giudice ordina rimozione video e contenuti diffamatori; Fabrizio Corona sfida il giudice e rilancia Falsissimo: stasera parla di Mediaset e dei Berlusconi (VIDEO).

corona non si fermaFabrizio Corona non si ferma, nuova mossa dopo il blocco: Tornerà tutto come prima, meglio di primaNonostante i divieti e l’oscuramento delle ultime puntate di Falsissimo, Corona ha annunciato che rimetterà online l’ultima puntata con nuovi dettagli. libero.it

Fabrizio Corona non si ferma e rilancia Falsissimo dopo lo stop di Mediaset: Rimetto la puntata. Ecco che cosa ha in menteFabrizio Corona torna all'attacco dopo lo stop imposto da Mediaset e rilancia promettendo la pubblicazione di nuovi contenuti clamorosi e inediti. Ecco ... affaritaliani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.