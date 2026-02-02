Due giovani sono stati rapinati a Brembate, quando due uomini hanno preso di mira le loro auto. I ladri hanno agito il 18 novembre 2025, portando via un’auto a due ventenni. Uno dei rapinatori è stato arrestato subito, mentre l’altro è stato fermato solo qualche giorno dopo, il 28 gennaio. Ora uno si trova ai domiciliari, mentre l’altro resta in attesa di ulteriori provvedimenti.

ARRESTATI. Il 18 novembre 2025 avevano portato via l’auto a due ventenni. Il primo arrestato subito, l’altro mercoledì 28 gennaio. Insieme a un complice, arrestato in flagranza, è accusato di aver rapinato una coppia a Brembate il 18 novembre 2025. Mercoledì 28 gennaio i carabinieri della Compagnia di Treviglio, con le Stazioni di Osio Sotto e Vaprio d’Adda, hanno arrestato un italiano di 40 anni, pregiudicato, di Trezzano Rosa (Milano), destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bergamo. La sera del 18 novembre scorso una coppia di ventenni era stata sorpresa da due malviventi mentre era ferma in auto in un parcheggio pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Coppietta picchiata e rapinata a Brembate: presi in due, uno è ai domiciliari

Approfondimenti su Brembate Rapina

