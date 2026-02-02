Coppia di topi d' appartamento in fuga i carabinieri ne prendono uno

I carabinieri di Sant’Antonio Abate hanno arrestato un uomo di 38 anni di Boscoreale, accusato di aver tentato di rubare in una casa. La fuga di una coppia di topi d’appartamento si è conclusa con l’arresto di uno dei due sospettati, che ora si trova in caserma in attesa di essere interrogato.

In manette un 38enne di Boscoreale. Col complice stava tentando un colpo in via Lettere a Sant'Antonio Abate È stato arrestato dai carabinieri, a Sant’Antonio Abate, un 38enne di Boscoreale, ritenuto responsabile di tentato furto in un'abitazione. I carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia lo hanno bloccato mentre, insieme a una seconda persona, stava tentando di forzare una finestra di un appartamento in via Lettere. L’uomo – L.A.V., nato a Pompei il 13 settembre 1987 e già noto alle forze dell’ordine – è stato sorpreso nel cortile dell’abitazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Una donna ha tentato di scappare dai carabinieri a Bologna.

