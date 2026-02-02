Copparo show col Fusignano Doppietta di Cazzadore

Nella partita tra Copparo e Fusignano, il match si chiude con un netto 6-1 per i padroni di casa. Cazzadore firma una doppietta e trascina la squadra alla vittoria, mentre il Fusignano fatica a reagire e incassa diversi gol. La partita si gioca in un clima acceso e intenso, con i giocatori che cercano di imporre il loro ritmo fin dai primi minuti.

copparo 2015 6 real fusignano 1 2015:Bianconi, Pasqualino, Mantovani (25' st Morelli), Fornasier, Masiero, Ndiaye (14' st Medini), Laurenti (8' st Tolle), Veronese, Granado, Borges (17' st Franceschini), Cazzadore (3' st Secli). All.: Borsari REAL FUSIGNANO: Graziani, Bandini (38' st Melandri), Farina (14' st Tunde), Di Pinto, Belletti, Grandi, Del Fiore, Mau. Merli (30' st Quarneti), Nicoletti (25' st Viviani), Mauro (14' st Mar. Merli), Gulini. All.: Bacella Arbitro: Merkaj di Bologna Marcatori: 14' pt Laurenti, 23' pt Borges, 30' e 41' pt Cazzadore, 15' st rig. Di Pinto, 25' st aut. Graziani, 30' st Franceschini Note: 250 spettatori.

