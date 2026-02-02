Coppa Italia Inter Torino | ecco dove vederla

Dopo aver battuto Venezia e Roma, Inter e Torino si sfidano oggi nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si gioca in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre decise a passare il turno. I tifosi sono già sugli spalti per seguire questa sfida importante, che promette emozioni e colpi di scena.

Inter Torino dove vederla. Dopo aver superato rispettivamente Venezia e Roma nei turni precedenti, Inter e Torino si ritrovano faccia a faccia nei quarti di finale di Coppa Italia. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 in una cornice insolita: lo stadio U-Power di Monza. Una sede alternativa rispetto a San Siro, resasi necessaria per permettere il completamento dei preparativi legati alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. La sfida mette in palio un posto in semifinale e si gioca in gara secca, dettaglio che alza ulteriormente il livello di tensione e attenzione. I nerazzurri arrivano all’incontro con l’obiettivo di proseguire il cammino in una competizione che negli ultimi anni ha spesso regalato soddisfazioni, mentre il Torino punta a sorprendere e a dare continuità al successo ottenuto contro la Roma.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Inter Torino Inter vs Torino, quarti di finale Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Questa sera si gioca Inter contro Torino, quarti di finale di Coppa Italia 20252026. Coppa Italia, Roma-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv Martedì 13 gennaio alle 21, lo Stadio Olimpico ospiterà la partita tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-26. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. ELIMINATI! Roma Torino 2-3 #CoppaItalia Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Biglietti Inter-Torino di Coppa Italia a Monza: tutte le info; Inter-Torino: aperta la vendita libera; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Inter-Torino: biglietti e info per i tifosi. Coppa Italia, gli arbitri per i quarti di finale: Inter-Torino a Marchetti, Fabbri dirige Atalanta-JuveMILANO - L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare che aprono il programma dei quarti di finale di Coppa Italia calendarizzate in settimana. Per la sfida tra l' Inter di Chivu e il ... corrieredellosport.it Pronostico Inter vs Torino – 4 Febbraio 2026La sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino si gioca il 4 Febbraio 2026 alle 21:00 presso lo stadio N/D. Un appuntamento che può incidere sul percorso ... news-sports.it Quarti di Finale di Coppa Italia Napoli vs Como 1 Al via la Fase Abbonati e per fidelizzati Promo Abbonati: 5€ in tutti i settori Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com Napoli-Como di Coppa Italia, parte la vendita dei biglietti. Tutte le info su prezzi e fasi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.