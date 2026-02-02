Controlli straordinari tra centro e stazione | allontanamenti segnalazioni e un mezzo rubato recuperato dalla polizia locale

La polizia locale ha svolto controlli straordinari tra il centro e la stazione nella mattinata di sabato. Durante l’operazione, sono stati allontanati alcuni soggetti, sono state fatte diverse segnalazioni e un mezzo rubato è stato recuperato. Gli agenti hanno deciso di intensificare i controlli per garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate.

Verifiche mirate tra Largo Spallino, piazza della Tessitrice e piazzale Gerbetto. Interventi anche nell'area del Museo della Seta Nella mattinata di sabato 31 gennaio, sono stati intensificati i controlli in alcune aree sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati e segnalati dai cittadini. Il primo intervento ha riguardato il portico della ex chiesa di San Francesco, in Largo Spallino, dove è stata accertata la presenza di un uomo di origine nordafricana, privo di documenti, che occupava stabilmente l'area impedendone il libero utilizzo. L'uomo è stato accompagnato in Questura per l'identificazione e nei suoi confronti è stato redatto un verbale con l'ordine di presentarsi per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, oltre al contestuale ordine di allontanamento.

