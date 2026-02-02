Contrasto in commissione | minoranza contesta nomina di Gibelli sostenendo che fosse già decisa

La nomina dell’avvocata Ilaria Gibelli come consulente esterna del Comune di Genova per i diritti delle persone Lgbtqia+ ha scatenato polemiche in commissione. La minoranza ha contestato la decisione, sostenendo che la nomina fosse già stata decisa in anticipo senza coinvolgere sufficientemente i membri dell’assemblea. La questione è diventata un punto caldo durante la seduta, con accuse di mancanza di trasparenza e di decisioni prese di nascosto. Gibelli riceverà 156 mila euro in tre anni per il suo incarico.

L’avvocata Ilaria Gibelli è stata ufficialmente nominata consulente esterna del Comune di Genova per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+, in un incarico triennale che prevede un compenso complessivo di 156 mila euro. La decisione, presa dopo la chiusura del bando pubblico, ha scatenato un acceso dibattito in consiglio comunale, soprattutto tra i gruppi di opposizione. Il centrodestra, rappresentato da Vince Genova, Lega e Fratelli d’Italia, ha contestato la trasparenza del procedimento, sostenendo che la scelta fosse già definita prima ancora che il bando venisse pubblicato. Secondo quanto dichiarato dai consiglieri di opposizione, già il 18 novembre, durante una seduta del consiglio, la consigliera Anna Orlando aveva consegnato all’assessora Rita Bruzzone una busta chiusa con il nome di Gibelli come candidata preferita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Contrasto in commissione: minoranza contesta nomina di Gibelli, sostenendo che fosse già decisa. Approfondimenti su Ilaria Gibelli Diritti Lgbtqia+: tuona la minoranza, "Incarico a Gibelli già previsto" #Diritti-Lgbtqia+ || La nomina di Ilaria Gibelli come consulente esterna del Comune di Genova ha scatenato subito le polemiche. Morra De Sanctis, la minoranza contesta il percorso della gestione della piscina comunale A Morra De Sanctis, la minoranza ha sollevato dubbi e criticità riguardo al percorso seguito nella gestione della piscina comunale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ilaria Gibelli Argomenti discussi: Al via i lavori della nuova Commissione provinciale sui parità di genere e violenza sulle donne. CONSIGLIO PAT * «MASÈ RESPINGE LE ACCUSE DELLE MINORANZE, CHIARISCE IL RUOLO DELLA 3° COMMISSIONE CONSILIARE»In qualità di Presidente della Terza Commissione consiliare, ritengo doveroso intervenire a fronte delle dichiarazioni rilasciate dai componenti delle minoranze ai quotidiani locali, che considero ... agenziagiornalisticaopinione.it Protesta la minoranza. Maggioranza assente Salta la commissioneCommissione sul bilancio ’orfana’ dei consiglieri di maggioranza. Nulla di fatto a causa dell’ennesima diserzione – commenta il gruppo consiliare di opposizione Insieme per Luni guidato da Davide ... lanazione.it Le proposte avanzate dalla Commissione europea continuano a muoversi lungo la direttrice indicata dall’Italia in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso centri lungo le rotte migrator - facebook.com facebook #ViolenzasulleDonne. In Commissione 2a, audizioni informali su ddl per introduzione figura dello psicologo forense e altre risorse per contrasto alla violenza contro le donne senato.it/leggi-e-docume… Diretta webtv.senato.it/webtv/commissi… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.