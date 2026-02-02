Conte | Vincere questo premio a Napoli motivo di grande orgoglio

Antonio Conte si lascia andare a un sorriso largo dopo aver ricevuto la panchina d’oro a Napoli. Il tecnico azzurro dice che vincere il premio in casa rappresenta un grande motivo di orgoglio. “È una soddisfazione speciale, qui a Napoli sento il calore dei tifosi e il valore di questo riconoscimento”, afferma. Conte si sofferma anche sul percorso della squadra e sui prossimi obiettivi, senza nascondere la sua ambizione di continuare a fare bene con il Napoli.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazione dopo la premiazione che lo ha visto trionfare come vincitore della panchina d’oro 20242025. “Condivido il premio con i miei calciatori, assoluti protagonisti della fantastica stagione dell’anno scorso, con il mio staff, con chi lavora nel calcio Napoli e con tutto il club. Nazionale? Gattuso sta facendo un buon lavoro, sono convinto si possa andare al Mondiale e recitare un’ottima parte. Panchina d’Oro? È un premio molto prestigioso, averlo conquistato con il Napoli dà molto prestigio, perché sapevo benissimo che vincere qui non è facile, anzi è molto difficile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso alcune riflessioni su Antonio Conte, sottolineando il rapporto di amicizia tra i due e la costante ambizione dell’allenatore.

Nella sfida tra Inter e Napoli, terminata 2-2, si sono registrate due rimontate partenopee.

CONTE commenta la cessione di RASPADORI e SIMEONE

