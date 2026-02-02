Conte risponde ad Allegri | Si parla dei calendari ma non si fa nulla

Antonio Conte si presenta a Coverciano e risponde alle parole di Allegri sui calendari affollati. L’ex allenatore della Juventus critica ancora una volta la gestione delle date delle partite, dicendo che si parla di tutto, ma poi non si fa nulla per alleggerire il calendario. La tensione tra i due resta alta e il tema delle partite sovrapposte resta al centro del dibattito nel calcio italiano.

Antonio Conte rompe il silenzio sul tema dei calendari congestionati e lo fa da Coverciano, a margine della cerimonia della Panchina d’Oro 20242025, replicando alle recenti parole di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli interviene nel dibattito sulle troppe partite, sugli infortuni e su un sistema che, a suo giudizio, continua a discutere senza arrivare a decisioni concrete. Il confronto a distanza nasce dalle dichiarazioni rilasciate da Allegri nei giorni scorsi, quando l’allenatore del Milan aveva ridimensionato l’allarme legato agli impegni ravvicinati, ricordando le stagioni vissute alla Juventus tra campionato e coppe.🔗 Leggi su Como1907news.com

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, si mostra frustato per la serie di partite che si susseguono senza sosta.

