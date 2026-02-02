Conte poteva ruotare di più i giocatori? Parliamo di Conte che ha vinto per la quinta volta la panchina d’oro Ugolini

Massimo Ugolini apre il dibattito: avrebbe potuto Antonio Conte ruotare più i giocatori durante la sua gestione al Napoli? Mentre il tecnico toscano si prepara a ricevere la quinta panchina d’oro, si discute anche del mercato azzurro. A Sky Sport si analizzano le scelte di formazione e le possibilità di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

A Sky Sport si parla del mercato del Napoli con Massimo Ugolini. Gli chiedono e Conte possa essere contento del mercato. Risponde Ugolini: “Dobbiamo chiederlo a lui, è ovvio che il Napoli si aspettava qualcosa di diverso, soprattutto da quei cento milioni spesi in estate per Lang Lucca e Beukema. Lang e Lucca sono andati via mentre trenta, con Beukema sono parcheggiati in panchina, non credo possa esserci soddisfazione. A gennaio il Napoli ha preso due giovani di ottime prospettiva per colmare lacune causate in parte dagli acquisti e in parte dall’emergenza dell’infermeria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Questa sera a Firenze Antonio Conte torna a sollevare il trofeo della Panchina d’oro, la quinta volta in carriera.

