Conte la Panchina d' oro e d' orgoglio

Antonio Conte porta a casa un’altra Panchina d’oro, la quarta in carriera, e si gode il riconoscimento che conferma la sua bravura. Da allenatore, il tecnico italiano ha dimostrato di saper fare la differenza, anche lontano dai grandi palcoscenici. La sua carriera si arricchisce di altri premi, tra cui uno speciale in Premier League con il Chelsea, e ora si gode il suo orgoglio, mentre i tifosi lo applaudono ancora.

Dall'alto della sua quinta Panchina d'oro, più un'altra ottenuta in serie B e quella “speciale” per la Premier conquistata con il Chelsea, Antonio Conte può prendersi il lusso di non fare alcun tipo dietrofront sulla questione del «si gioca troppo». Anche se, almeno fino ad adesso, non è che abbia fatto chissà quanti proseliti. Almeno pubblicamente. Chissà se i carbonari travestiti da allenatori gli hanno dato veramente una pacca sulle spalle e invitato ad andare avanti sulla crociata iniziata sabato sera dopo aver visto il suo capitano Di Lorenzo in lacrime su una barella con il sospetto della rottura del crociato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

