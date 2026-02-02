Conte la Panchina d' oro e d' orgoglio

Antonio Conte porta a casa un’altra Panchina d’oro, la quarta in carriera, e si gode il riconoscimento che conferma la sua bravura. Da allenatore, il tecnico italiano ha dimostrato di saper fare la differenza, anche lontano dai grandi palcoscenici. La sua carriera si arricchisce di altri premi, tra cui uno speciale in Premier League con il Chelsea, e ora si gode il suo orgoglio, mentre i tifosi lo applaudono ancora.

Dall'alto della sua quinta Panchina d'oro, più un'altra ottenuta in serie B e quella "speciale" per la Premier conquistata con il Chelsea, Antonio Conte può prendersi il lusso di non fare alcun tipo dietrofront sulla questione del «si gioca troppo». Anche se, almeno fino ad adesso, non è che abbia fatto chissà quanti proseliti. Almeno pubblicamente. Chissà se i carbonari travestiti da allenatori gli hanno dato veramente una pacca sulle spalle e invitato ad andare avanti sulla crociata iniziata sabato sera dopo aver visto il suo capitano Di Lorenzo in lacrime su una barella con il sospetto della rottura del crociato.

Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A. «Un orgoglio» Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: «Un orgoglio. Allisson? Chiedete a chi fa mercato»

Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d'oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori

Panchina d'oro, Conte il favorito: oggi le votazioni a Coverciano

La Panchina d'oro va ad Antonio Conte per l'impresa scudetto

Conte non ha (di nuovo) i 5 cambi. In panchina solo 3 giocatori di movimento. Vanoli sceglie il 4-1-4-1 con Gudmundsson, subito dentro Fabbian.

Panchina d'oro a Conte, per la Serie B a Stroppa. L'allenatore del Napoli ne ha conquistate cinque in carriera: 'Grazie a miei calciatori per l'impresa bellissima dell'anno scorso'

Panchina d'Oro a Conte, Premio ancor più prestigioso perché vinto a Napoli. Il tecnico salentino riceve il riconoscimento assegnato dai colleghi allenatori. Premiato anche l'ex Chelsea Enzo Maresca

Antonio Conte vince la 'Panchina d'Oro' e ringrazia staff, dirigenza, calciatori e tutti i tifosi per l'ennesimo premio prestigioso della sua carriera Complimenti mister!

Quinta Panchina d'Oro in carriera per Antonio Conte, il più votato dai colleghi dopo la stagione dello scudetto. Sul podio Gasperini e Fabregas. Premio speciale a Enzo Maresca: "La scuola italiana all'estero ha un valore enorme"

