Conte conquista la quinta Panchina d'Oro e affonda il colpo su Allegri | se l'è legata al dito

Dopo aver vinto la quinta Panchina d’Oro, Antonio Conte torna a parlare di Allegri e delle scelte fatte in questi anni. L’allenatore si concentra sui calendari pieni, criticando le troppe partite e i rischi per i giocatori. Dura come sempre, Conte non si trattiene e affonda il colpo sull’ex collega, sostenendo che alcune decisioni sono state gestite male. La polemica si riaccende, e il calcio italiano si interroga su come migliorare il sistema.

Il nodo del contendere è la riflessione sui calendari ingolfati e gestiti in maniera discutibile, sulle troppe partite e sui calciatori esposti a un rischio maggiore di farsi male. Una tema che è un nervo scoperto per l'allenatore salentino.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dietro il dibattito tra Conte e Marotta sullo scudetto si cela una questione di percezioni e strategie.

Nell'immediata vigilia della sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City, le dichiarazioni di Guardiola su Xabi Alonso hanno suscitato interesse e discussioni.

Conte conquista la quinta Panchina d’Oro e affonda il colpo su Allegri: se l’è legata al ditoIl nodo del contendere è la riflessione sui calendari ingolfati e gestiti in maniera discutibile, sulle troppe partite e sui calciatori esposti a un rischio ... fanpage.it

Conte vince la Panchina d’Oro: è la quinta in carrieraAntonio Conte ha vinto la XXXIV edizione della Panchina d’Oro per la Serie A, premio assegnato al miglior allenatore della stagione 2024/25. La proclamazione è avvenuta questa mattina al Centro ... cronachedellacampania.it

Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Di Pino Taormin facebook

Antonio #Conte vince la Panchina d'Oro per la stagione 2024/2025: successo strameritato che completa i riconoscimenti per la conquista dello scudetto. Sul podio #Gasperini e #Fabregas. E' molto nella mentalità italiana che non entri nei primi tre Simone #Inz x.com