Conte conquista la quinta Panchina d'Oro e affonda il colpo su Allegri | se l'è legata al dito
Dopo aver vinto la quinta Panchina d’Oro, Antonio Conte torna a parlare di Allegri e delle scelte fatte in questi anni. L’allenatore si concentra sui calendari pieni, criticando le troppe partite e i rischi per i giocatori. Dura come sempre, Conte non si trattiene e affonda il colpo sull’ex collega, sostenendo che alcune decisioni sono state gestite male. La polemica si riaccende, e il calcio italiano si interroga su come migliorare il sistema.
Il nodo del contendere è la riflessione sui calendari ingolfati e gestiti in maniera discutibile, sulle troppe partite e sui calciatori esposti a un rischio maggiore di farsi male. Una tema che è un nervo scoperto per l'allenatore salentino.🔗 Leggi su Fanpage.it
