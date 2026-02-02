Consulta inconsulta | chi non crea pericolo va punito

Questa mattina si parla di nuovo di droga e circolazione. Secondo una nota di C. Lau sulla Stampa, chi guida sotto effetto di droghe rischia di essere punito solo se si dimostra che ha causato pericolo per la sicurezza stradale. La frase fa discutere: molti sostengono che questa interpretazione possa lasciare troppo spazio a margini d’azione ambigui. La questione rimane aperta e si aspetta una decisione più chiara da parte delle autorità.

Non. Incipit di C. Lau. sulla Stampa: “Guidare sotto effetto di droghe è punibile solo se non ‘crea pericolo per la sicurezza della circolazione stradale’. Parola della Corte Costituzionale”. Cioè, se crei pericolo, tutto a posto. Ma se non crei pericolo, sono cazzi amari. 30 gennaio 2026. Conte. Da Il Punto, nota politica quotidiana di Stefano Folli sulla Repubblica: “Va registrata la prima riunione, in un cinema romano, di Officina Repubblicana, un’iniziativa di Giorgio La Malfa, leader del Pri negli ultimi anni della Prima Repubblica, nonché ministro. Un convegno non è un nuovo partito, ma l’ambizione è quella di allargare l’offerta politica richiamandosi all’europeismo classico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Consulta inconsulta: chi non crea pericolo va punito Approfondimenti su Consulta Inconsulta Guida sotto effetto di droga (anche il giorno dopo): «Va punito solo se crea pericolo». Cosa dice la sentenza della Consulta La Corte Costituzionale ha appena depositato la sua sentenza sulla guida sotto effetto di droga. Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale ha stabilito che il nuovo testo sulla guida sotto effetto di droghe non è illegittimo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Consulta Inconsulta Argomenti discussi: Diritto di difesa svuotato dal potere esecutivo, l’attacco in Consulta sul caso Gjader. In Consulta il difensore Fachile denuncia la violazione del diritto di difesa nei trattenimenti fino a 48 ore dei richiedenti asilo rientrati da Gjader. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.